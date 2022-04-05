İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta sel felaketi

Kars’ta sel felaketi devam ederken, kent merkezinde sular altında kalan evler havadan görüntülendi.

Kars'ta sel felaketi devam ederken, kent merkezinde sular altında kalan evler havadan görüntülendi.


Kars'ta eriyen karlar, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Aydınlıkevler Mahallesi içinden geçen su kanalının taşmasıyla birlikte bölgede bulunan 30 ev, sular altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar ise gece sokakta geçirdi.


Öte yandan, sel altında kalan Aydınlıkevler Mahallesi havadan görüntülendi.

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