İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta seyir halindeki otomobil yandı

Kars’ta seyir halindeyken alevler çıkmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ta seyir halindeyken alevler çıkmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobilini durduran sürücü, araçtan çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin neden yandığı araştırılırken, olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, otomobilin altından çıkan alevler ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.