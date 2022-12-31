Kars'ta Sibirya soğukları baraj dondurdu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve geceleri hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düştüğü Kars'ta, Kars Barajı'nın yüzeyi, aşırı soğuktan kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 18 dereceye düştüğü kentte Kars Barajı kısmen dondu. Donan baraj gölü havadan görüntülendi.

“Barajlar ve akarsular tamamen dondu”

Kars'ta havaların çok soğuk olduğunu ifade eden Adem Alp, “Kars'ta hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü. Barajlar ve akarsular da tamamen dondu” dedi.

Kars'ta kar olmamasına rağmen soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. hava sıcaklığının geceleri eksi 18 dereceye düştüğü kentte baraj gölleri ve akarsular dondu.

Kars Baraj Gölü'nün kısmen donan yüzesi dron ile görüntülendi.