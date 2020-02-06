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Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kars’ta etkili olan aşırı rüzgar, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatılarını uçurdu.

Kars'ta etkili olan aşırı rüzgar, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatılarını uçurdu.


Kentte, saat 14.00 sıralarında şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, saatteki hızı, 80 kilometreyi buldu. Şiddetli rüzgarda, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki bazı fakülte binalarının çatıları uçarak metrelerce savruldu.


Görevliler vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırdı. Şiddetli rüzgar kentte etkili olmaya devam ediyor.

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