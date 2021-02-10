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Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Kars’ta jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 tabanca, 4 av tüfeği ve 143 mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 tabanca, 4 av tüfeği ve 143 mühimmat ele geçirildi.



Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde jandarma ekiplerince adresleri önceden belirlenen 4 ayrı eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 143 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Ele geçirilen silahlar, inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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