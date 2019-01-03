Kars'ta sis etkili oldu

Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece soğuyan havanın ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, sabah erken saatlerde trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.