Kars'ta sis

Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düştü. Sis zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle Susuz ilçesi ve Boğatepe köyü bölgesinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışıyla birlikte sis etkisini sürdürüyor.