Kars'ta soba satışları arttı

Kars'ta son günlerde soba satışları arttı. Doğalgaz fiyatının yüksek olması, vatandaşları yeniden soba kullanmaya yönlendirdi.

Kars'ta uzun kış öncesi vatandaşlar sobacılara akın etti. Kentte son günlerde artan soba satışları ise esnafın yüzünü güldürdü. 8 ayı kış olan Kars'ta özellikle kırsal kesimlerde yeniden sobalar yanmaya başladı.

Kars'ta baba mesleği sobacılığı 30 yıldır yapan Birol Çantay, “Şu anda soba da pahalı, doğalgaz da pahalı ama soba 400 liradan başlıyor; 3 bin liraya kadar soba var. Herkes soba almaya başladı. Doğalgazdan dolayı herkes soba almaya başladı” dedi. Vatandaşların soba kullanmaya geri döndüğüne dikkat çeken Çantay, “Bu şartlar altında tabii sobaya dönecekler. Doğalgaz hakikaten pahalı, bir eve ayda 1-2 bin lira doğalgaz parası gelirse vatandaş bunu nasıl karşılayacak? Bu şartlar altında 2 bin lira doğalgaza nasıl ödeyecek?” diye konuştu.

Öte yandan, Kars'ta vatandaşların yeniden sobaya dönmesi kentte soba satışlarını canlandırırken, üretilen sobalar 400 bin lira ile 3 bin lira arasında satışa sunuluyor.