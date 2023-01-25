Kars'ta soğuk etkili oluyor

Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı eksi 15 derece olarak ölçüldü.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta dereler ve akarsularında büyük çoğunluğu soğuktan dondu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor” denildi.

Uyarıda, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde çeşitli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.