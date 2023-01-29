Kars'ta soğuk ve sis etkili oluyor. Sisten dolayı ağaçlarda kırağı oluşurken, bahçe korkulukları buz tuttu.

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Karslılar güne soğuk ve sis ile başlarken, Kars'a dışarıdan gelen turistler ise tarihi binalar önünde fotoğraf çekildi, kar üzerinde gönüllerince eğlendi.

Soğuk hava ile birlikte etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, ağaçlarda oluşan kırağı ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 18 derece ölçülürken, sabah saatlerinde ise eksi 12 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan, il genelinde bulunan trafik noktalarında görevli trafik ekipleri il dışına çıkan sürücüleri sis ve buzlanmaya karşı uyardı. Ekipler, sürücülere araçlarına zincir takmaları uyarısında bulundu.