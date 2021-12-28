Kars'ta soğuktan çamaşırlar dondu

Kars'ta vatandaşların kuruması için astığı çamaşırlar soğuktan dondu. Termometrelerin eski 21 dereceyi gösterdiği kentte soğuk hava, dereleri de dondurdu.

Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ta etkili olan soğuktan, dereler de nasibini aldı. Kent genelinde derelerin tamamına yakını buz tutarken, vatandaşların kuruması için astığı çamaşırlar da donarak tellere yapıştı.

“Çamaşırları kuruması için tele asmıştık”

Kars'ta soğukların etkili olduğunu ifade eden Yavuz Özel, “Çocuklar sabah astılar şuanda dondu. Toplayamıyoruz telin üzerinden memleketin soğuğu başladı. Telin üzerinde çamaşırlarımız dondu. Buzdan belli oluyor. Biz de kuruması için tele asmıştık” dedi.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Kars'ta hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.