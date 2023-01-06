Kars'ta soğuktan HES barajı dondu

Kars'ta soğuktan Hidroelektrik Santrali Barajı buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri eksi 16 dereceye düştüğü kentte aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte HES Barajı donarken, barajın kapaklarında buz sarkıtları oluştu.

Karın olmadığını ve havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Tarkan Taşkıran, “Bu yıl kar yağmadığından dolayı bayağı soğuk geçiyor. Geceleri eski 16'tılara kadar düşüyor. Kar yağmaması bayı bir değişik durum, normalde bu zamanlarda kar olurdu. Kar olmadığından dolayı kuru soğuk var. Dereler, sular her taraf dondu” dedi.

Kars'ta hava sıcaklığı geceleri eksi 16 derece, gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçülüyor. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

Kars Çayı'nın geçtiği Dereiçi Mevkiinde bulunan ve aşırı soğuktan donanan HES Barajı havadan görüntülendi.