Kars'ta sokak basketbolu şampiyonları belli oldu

Kars'ta 3x3 Sokak Basketbolu Şampiyonları belli oldu.

Kars İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Müsabakalarında ilk defa uygulanmaya başlayan 3x3 Sokak Basketbolu turnuvaları sona erdi. Okulların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada, Dede Korkut Ortaokulu öğrencilerinden Hatice Çerkezoğlu, Sedef Ağdaş, Dilan Morkoç ve Mervenur Çiftçi İl Şampiyonu oldu.

Başarının tesadüf olmadığını, iyi bir çalışma ve güçlü bir ekip birlikteliğiyle şampiyonluğun geldiğini ifade eden Okul Müdürü Şahin Karadağ, Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Meço ve öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Öte yandan Kars İl Şampiyonu olan öğrenciler, 3-4-5 Nisan 2023 tarihleri arasında Erzurum'da oynanacak olan bölge yarışmalarına katılarak Kars'ı temsil edecek.