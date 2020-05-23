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Kars'ta sokaklar boş kaldı

Ramazan Bayramı’nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Kars’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Kars'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.


Boş kalan caddelerde sadece belediye temizlik işçileri ile görevli polisler bulunurken, sokak köpekleri ise caddelerin sahibi oldu.


Bugün başlayan ve 26 Mayıs Salı gecesi 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı ile birlikte Kars'ın en işlek caddeleri olan ve her gün yüzlerce insanın bulunduğu Kazımpaşa Caddesi, Faikbey Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı adeta sessizliğe büründü.

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