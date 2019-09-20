Kars'ta sokaklar dedektör köpek ‘Odin'e emanet

Kars’ta göreve başlayan narkotik dedektör köpek ‘Odin’ ilk icraatını yaptı.
Kars'ta göreve başlayan narkotik dedektör köpek ‘Odin' ilk icraatını yaptı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ş.K.'nın ikametinde yapılan aramada, Narkotik Dedektör Köpeği Odin'in yardımlarıyla toplamda 6 parça halinde 167,01 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konu ile ilgili şüpheli Ş.K. gözaltına alınarak hakkında TCK-191 ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında adli işlem yapılarak Kars Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.