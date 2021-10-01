Kars'ta Sonbahar'da renk cümbüşü yaşanıyor

Kars'ta Sonbahar'da 'hazan' renklerinin güzelliği kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Dereiçi bölgesinde sonbaharla birlikte ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor. Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Dereiçi bölgesi sonbahar renklerine büründü. Yeşilin, sarının ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu bölge, tarihi mekanlarıyla görenleri adeta büyülüyor.

“Ağaçlar sarıya büründü”

Kars'ın her mevsim bir başka güzel olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Kars Kalesi arkasında Dereiçi mevkiinde bir hafta öncesine kadar yem yeşil olan ağaçlar, sarıya büründü, Kars'ta son bahar güzelliği bu olsa gerek” dedi.

Tarihi kimliğiyle de Kars'ın çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Kars tarihi kimliğiyle görülmesi gereken en önemli yerden bir tanesi, dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, sararan yapraklarıyla sonbahar da oluşan renk cümbüşünü yaşatıyor” diye konuştular.

Dereiçi bölgesinde bulunan ağaçların rengarenk olması fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Sarıyla yeşili bir arada fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar da bölgeye akın ediyor. Yaprakların rüzgarla savrulduğu Kars'ta adeta renk cümbüşü yaşanıyor.