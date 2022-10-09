Kars'ta sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor

Kars'ta sonbaharda 'hazan' renklerinin güzelliği kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Dereiçi bölgesinde sonbaharla birlikte ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor. Yeşilin, sarının ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu bölge görenleri adeta büyülüyor. Kars'ın dört mevsim güzel olduğuna dikkat çeken fotoğrafçı Adem Alp, “Yeşil ile sarının birleştiği renk cümbüşü yaşanıyor. Yapraklar da dökülmeye başladı, sararmaya başladı. Hazan mevsimi Kars'ta vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yeşil ile sarının buluştuğu tek bölge burası, kartpostallık görüntüler oluşturuyor” dedi.

Dereiçi bölgesindeki rengarenk ağaçlar fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Sarıyla yeşili bir arada fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar bölgeye akın ediyor. Yaprakların rüzgarla savrulduğu Kars'ta adeta renk cümbüşü yaşanıyor.