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Kars'ta su samurları görüntülendi

Kars’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları yiyecek ararken görüntülendi.

Kars'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları yiyecek ararken görüntülendi.


Yiyecek ararken görüntülenen su samurları, Kars Çayı'nın buz tutmayan yerlerinde hem yüzdü, hem de karınlarını doyurdu. Suya dalarak yiyecek arayan su samurları, bulduğu yiyecekleri kıyaya çıkararak yedikten sonra suyun akıntısına bırakan samurlarla bir birleriyle oynayarak suya daldı çıktı.


Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarının Kars Çayı'nda yiyecek avı ve bir birleriyle oynaması renkli görüntüler ortaya çıkarırken, bir süre sonra samurlar suya dalarak gözden kayboldu.

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