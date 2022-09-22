İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta şüpheli çanta polisi harekete geçirdi

Kars’ta İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet binası yanında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet binası yanında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Paniğe neden olan çantanın tiyatro ekibine ait olduğu ortaya çıktı.


Olay, Karadağ Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet binası ile Ticaret Odası bitişiğinde şüpheli bir çanta olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli çantanın bulunduğu caddeyi ekipler tamamen araç ve yaya trafiğine kapatırken, bomba imha ekiplerine haber verildi.


Olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Bomba imha ekibi tarafının yapılan incelemenin ardından tam çanta kontrollü bir şekilde patlatılacakken, çanta sahibi olay yerine geldi. Çanta sahibin gelmesiyle birlikte çanta patlatılmaktan son anda kurtuldu. Çantanın kente gelen özel bir tiyatro ekibinin eşyalarını indirirken unutulduğu anlaşıldı. Cadde daha sonra yaya ve araç trafiğine açıldı.

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