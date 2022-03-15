İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı

Kars’ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı.

Kars'ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı.


Kars Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü'nce “Karayolları Eylem Planı” kapsamında Kafkas Üniveristesi Rektörlüğü ve Şoförler Odasıyla koordineli program düzenlendi.


Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda toplu taşıma araç şoförlerine yönelik genel trafik kuralları, öfke ve stres kontrolü, halkla ilişkiler konularında eğitim verildi.


Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

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