Kars'ta sürücülerin buzla imtihanı

Kars'ta kar yağışının ardından buz tutan yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yolda mahsur kalan tır sürücülerinin imdadına ise Karayolları ekipleri yetişti.

Kars'ta yağmurlu ve soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece yarısı başlayan ve sabaha kadar yağan kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Yazlık lastiklerini takan sürücüler, Kars-Digor-Iğdır Karayolu'nun Ölçülü köyü bölgesinde oluşan buzlanmadan dolayı bir süre yolda kaldı. Yolda kalan tır sürücüleri, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yapmasının ardından mahsur kaldıkları yerden kurtularak yollarına devam etti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karla Mücadele ekipleri, Kars-Digor-Iğdır Karayolu'nda oluşan buzlanmadan dolayı Karayolu'nda tuzlama ve kar kürüme çalışması yaptı. Karayolları ekiplerinin yaptığı tuzlama çalışmasının ardından buzlanan yolların buzları çözülürken, sürücüler ise rahat nefes aldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.