Kars'ta TALASEMİ eğitimi verildi

Kars'ta, Evlilik Öncesi Hemoglobinopati (TALASEMİ) Tarama Programı kapsamında eğitimi verildi.

Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kronik Durumlar Sorumlu Hekimi Dr. Özlem Yağdıran tarafından, Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programının işleyişi, Orak Hücreli Anemi ve Talasemi Hastalığı hakkında tüm aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına bilgilendirme yapıldı.

TALASEMİ Tarama Programı kapsamında düzenlenen eğitimde, hemoglobinopatilerin önlenmesi ve sağlıklı nesiller kazandırlamsı hedefleniyor.

Talasemi ve orak hücreli anemi genetik ve önlenebilir hastalıklar olduğundan, evlilik öncesi verilecek kan örneği sağlıklı bebeklerin doğmasına da yardımcı olacak.