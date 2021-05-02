Kars'ta ‘tam kapanma' sessizliği

Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi yapıların bulunduğu alanlar, ‘tam kapanma' ile birlikte sessizliğe büründü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta 29 Nisan 2021 tarihinde saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar evlerinde kalarak tam destek veriyor. Tam kapanma ile birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, tarihi yerler de kısıtlamadan nasibini aldı. Gerek Türkiye'den ve gerekse yurt dışından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi yapıların bulunduğu bölgede sadece Kars Vadisi Projesi çalışanları ile belediye temizlik işçilerinin olduğu görüldü. Kars Kalesi, 1915 yılında Ermeniler tarafından insanların doldurularak diri diri yakıldığı Ulu Cami, Havariler Kilisesi, Evliya Camii ve Harakani Türbesi, 17 günlük ‘tam kapanma' ile birlikte sessiz kaldı. Sessizliğe bürünen bölge havadan görüntülendi.