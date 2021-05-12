Kars'ta ‘tam kapanmada' 251 kişiye ceza kesildi

Kars'ta Korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süresinde polis ekiplerince bugüne kadar 251 kişiye, 718 bin 305 lira cezai işlem uygulandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 akşamından bugüne kadar uygulanan tam kapanma kapsamında denetimleri aralıksız sürüyor.

Kenttin giriş çıkış noktalarında kontrolleri yoğunlaştıran polis ekipleri, kent merkezinde başta Faikbey Caddesi olmak üzere İnönü Caddesi, GAMP Caddesi, Haydar Aliyev Caddesi Cumhuriyet Caddesi ve İsmail Aytemiz Bulvarı'nda uygulama yaptı.

Polis ekiplerince durdurulan araçlarda tek tek kontrol edilirken, araçlarda bulunan sürücü ve vatandaşların görevlendirme belgelerine bakıldı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunarak izin belgelerini sorgulayan polis, bugüne kadar tedbirlere uymayan 251 kişiye 718 bin 305 lira ceza kesti.

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın bizzat takip ettiği ve zaman zaman da Sağdıç'ın katıldığı denetimlerde görev belgesi olmadan dışarı çıkanlara müsaade edilmiyor. Polis ekipleri, bir taraftan vatandaşları bilgilendirirken, diğer taraftan da maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.