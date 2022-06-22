Kars'ta tarihi mezarlık yok oluyor

Kars'ta üzerinde haç işaretleri bulunan tarihi mezarlar yok oluyor.

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan Üçler Mahallesi üzerinde bulunan Ruslar tarafından tabya ile mezarlık olarak kullanılan ve üzerinde farklı şekillerde haç işareti bulunan mezarlar, ya define avcıları tarafından kazılmış, ya da bölgede hayvan otaran çobanlar tarafından kırılmış bir şekilde bulunuyor.

Yöre halkı arasında Ermeni Mezarlığı olarak bilinen bölgede üzerine haç figürlerinin kazılı olduğu çeşitli büyüklüklerde mezar taşları bulunuyor. Mezar taşlarının yanı sıra, yarı işlenmiş, çoğu kısmen veya tamamen toprağa gömülü, bina yapımlarında kullanılan taş bloklar ile köşe taşları da görenlerin dikkatini çekiyor.

Üçler Mahallesi'nde bulunan ve çok sayıda üzeri haçlı mezar taşlarının Kars turizmine kazandırılması isteyen vatandaşlar, bu mezarların olduğu bölgenin koruma altına alınması gerektiğine dikkat çektiler.

Kars'ta eski Üçler Mahallesi'nde bulunan ve yıkılmak üzere olan kilisesin hemen önünde bulunan mezarlar birçoğunun altı da kazılmış vaziyette bulunuyor.