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Kars'ta ‘tefeci' operasyonu

Kars’ta tefecilere yönelik operasyon düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta tefecilere yönelik operasyon düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl dışında olduğu tespit edilen 1 kişin ise yakalama çalışması devam ediyor.


Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ünün ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Kars dışında olduğu tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet senet ve 358 bin lira tutarında 1 çek muhafaza altına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup; suçun işlenmeden engellenmesine yönelik vatandaşlarımızın huzur, sükûn ve güvenlikleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız tüm kadromuzla aralıksız devam edecektir" denildi.

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