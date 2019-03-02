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Kars'ta telefon kablosu hırsızlığı operasyonu

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince 25 bin lira değerinde telefon kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.


Hırsızlık yapan ve hırsızlık malını satın aldığı tespit edilen şüpheliler T.K,Y.A, A.K, M.K, T.K, İ.Ç, F.K, Y.A, C.P. yapılan operasyon neticesinde yakalandığı, satmış oldukları 300 kilogram ağırlığında çalıntı telefon kablosu yakılmış vaziyette ele geçirilerek Telekom Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden T.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Kars il Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada “İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir.” denildi.

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