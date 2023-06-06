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Kars'ta temiz çevre vurgusu

Kars’ta, “Dünya Çevre Günü” dolayısıyla temiz çevre vurgusu yapıldı.

Kars'ta, “Dünya Çevre Günü” dolayısıyla temiz çevre vurgusu yapıldı.


Etkinlik çerçevesinde Vali Türker Öksüz'ün katılımıyla Hükümet Konağı önünde toplanan protokol üyeleri, farkındalık oluşturmak için çevre yürüyüşü ve çöp toplama etkinliği yaptı.


Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, etkinlikler çerçevesinde çöp topladı. Etkinlik Millet Bahçesi'nde son buldu.


Daha sonra Vali Öksüz ve beraberindekiler Millet Bahçesi'nde bulunan Millet Kıraathanesi'nde öğrencilere kitap dağıttı.

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