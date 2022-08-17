Kars'ta termometreler 35'i gördü, caddeler boş kaldı

Kars'ta son yılların en sıcak yazı yaşanıyor. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte caddeler boş kalırken, çocuklar serinlemek için kendini Kars Çayı'nın soğuk sularına bıraktı.

Kars'ta aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Son günlerde etkili olan sıcaklardan dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkan vatandaşlar ise kendilerini serin yerlere attı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğuna ifade eden Hasan Hüseyin Bezek, “Hava çok sıcak, tahmini 30-35 derece. Alışkın değiliz bu sıcaklıklara, sonuçta Doğu Anadolu Bölgesi'ndeyiz. Kışın eksi 30'dan, 35'den yazın birden artı 35'e alışık olmadığımız şeyler. Serinlemek için gölgelik yerler arıyoruz. Gölgelik yerlerde serinlemeye çalışıyoruz. İnsanlar sıcaklardan dolayı dışarı çıkmıyor, sokaklar boş” dedi.

Sıcak havadan bunalan çocuklar ise kendilerini Kars Çayı'nın soğuk sularına bıraktı. Kars Çayı'nın soğuk sularında serinleyen çocuklar kameralara yansıdı. Kentte sıcak havaların etkisini sürdüreceği öğrenildi.