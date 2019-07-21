Kars'ta ticari taksilere denetim

Kars'ta polisin yaptığı uygulamalar vatandaşlar arasından memnuniyet karşılanırken, polis son olarak ticari taksiler üzerinde uygulama yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ekipleri tarafından ticari taksileri tek tek kontrol ederek uyarılarda bulundu. Faikbey Caddesi'nde asayiş ve trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada çok sayıda ticari taksi denetimi yapıldı. Uygulamada ticari taksilerde müşteri memnuniyeti, taksimetre kontrolü, araç içerisinde sigara içilip içilmediği, taksi temizliği, emniyet kemeri ve eksik evrak gibi bir çok nokta titizlikle incelendi.

Durdurulan taksilerin sürücülerinde GBT sorgusunun yanı sıra asayiş yönünden de titizlikle incelemeler yapıldı. Araç sürücülerinin SRC belgesi olup olmadığına da bakıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların huzur ortamının temini edilmesi yapılan uyguları yerinde bulan vatandaşlar, uygulamalarının devam etmesini istedi.