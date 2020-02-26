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Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta aç kalan tilkilerin, yiyecek araması objektiflere yansıdı.

Kars'ta aç kalan tilkilerin, yiyecek araması objektiflere yansıdı.


Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Kars-Kağızman kara yolunda tilkilerin yiyecek araması iki tilkinin birlikte güneşlenmesi objektiflere takıldı.


Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilkinin avını yakalamak için karların arasına dalması ilginç görüntüler oluşturdu. Çevredeki sesleri dinledikten sonra tekrar ava koyulan tilkilerin yiyecek aramaları an be an kaydedildi. Bir süre yiyecek arayan tilkiler daha sonra uzaklaşarak kayboldu.

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