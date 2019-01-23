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Kars'ta tilkinin av mesaisi

Kars’ta etkili olan kar yağışının ardından aç kalan tilkilerin fare avlaması objektiflere yansıdı.

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından aç kalan tilkilerin fare avlaması objektiflere yansıdı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.


Kars-Susuz karayolunda tilkilerin yiyecek araması objektiflere takıldı. Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilkinin avını yakalamak için karların arasına dalması ilginç görüntüler oluşturdu. Bir fareyi yakalayıp yiyen tilki, daha sonra başka alanlarda yiyecek aramaya devam etti.


Çevredeki sesleri dinledikten sonra tekrar ava koyulan tilki, sessizce avına yaklaşıp yakaladı. Karnını doyuran tilki, daha sonra sessizce gözlerden kayboldu. Tikinin fare avı ise kameraya yansıdı.

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