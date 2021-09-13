Kars'ta timsah gözüne benzeyen ağaç görenleri şaşırtıyor

Kars'ta su kenarında yetişen ağacın timsah gözü şeklini alması görenleri şaşırtıyor.

Kars'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve vatandaşların mesire alanı olarak kullandığı değirmenin önünde yetişen ağaçların aldığı şekiller dikkat çekiyor. Yaklaşık 40 yıllık ağaçlardan bazıları daire şeklinde bükülürken, ağaçlardan bir tanesi ise dikkatli bakıldığında timsah gözüne benziyor. Timsah gözü şeklindeki ağaç bölgeye gelen vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Ağacın karşında durarak poz veren vatandaşlar, çekindikleri fotoğrafları daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.