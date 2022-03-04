Kars'ta kar ve tipi nedeniyle üç ilçede eğitime 1 gün ara verilirken, Iğdır üzerinden gelip Gürcistan'a giden tırlar akaryakıt istasyonlarında bekliyor.

Kars'ta tipi etkisini sürdürüyor. Kars-Iğdır, Kars-Ardahan, Kars-Ardahan-Çıldır karayollarında etkili olan tipiden dolayı İran'dan gelerek Gürcistan'a giden tırlar, yol kenarlarında veya akaryakıt istasyonlarında bekliyor. Buzlanan yollarda ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kar yağışı ve tipiden dolayı Sarıkamış ve Susuz ilçelerinden sonra Digor ilçesinde de okullar 1 gün tatil edildi.

Meteoroloji uyarmıştı

Kars'ta yaşanan bahar havası kısa sürdü. Kentte önceki gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi

hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nce de çığ, buzlanma ve don uyarısı yapılmıştı. Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denilmişti.

Meteorolojinden yapılan uyarıda ayrıca sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.