Kars'ta tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Kars'ta tipi etkili oluyor. Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta önceki gün yağan karın ardından yüksek kesimlerde etkili olan tipi Digor'a bağlı Türkmeşen köyü yolu tipiden ulaşıma kapandı. Ulaşıma kanan yolda araçlar mahsur kaldı. Durum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bildirildi. Bölgeye gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tipiye rağmen yaptıkları çalışmayla kapalı yolu ulaşıma açarak araçların seyretmesini sağladı. Tipide mahsur kalan araçlar daha sonra yollarına devam etti. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin bölgede yolun açık kalması için kar kürüme çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.