Kars'ta tırlar tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı

Kars'ta kar ve tipiden dolayı tırlar yolda mahsur kalırken, tır sürücüleri 5 saattir kurtarılmayı bekliyor.

Kars-Digor-Iğdır karayolunda kar ve tipi etkili oluyor. Buzlanan yolda tırlar mahsur kaldı. Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kar yağışı ve tipi Kars-Digor-Iğdır karayolunda araçların geçişine izin vermiyor. Yolda mahsur kalan tır sürücüleri, karayolları ekiplerinden yardım bekliyor.

Yaklaşık 5 saattir mahsur kaldıklarını ifade eden sürücü Faysal Bars, “Yaklaşık 5 saattir mahsur kaldık. Kars'tan Doğubayazıt'a gidiyoruz. Maalesef burada kaldık. Tuzlama aracı geçiyor ama faydasız. Herhalde böyle devam edecek” dedi.

Karayollarını aradıklarını belirten sürücüler, “Burada mahsur kaldık. Arıyoruz karayollarını kimse bir şey yapmıyor. Her yeri aradık kimse dönmedi” diye konuştu.

Öte yandan Kars-Digor-Iğdır karayolunu kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Karayoluna kullanan sürücüler trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.