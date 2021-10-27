İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Selim'den Kars istikametine seyir halinde olan Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Benli Ahmet köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan bayan yolcu hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. 112 ekipleri kaza sonrası yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.