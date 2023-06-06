Kars'ta trafik kazası: 1 ölü

Kars’ta frenleri boşalan İran plakalı tır yoldan çıkarak devrildi.
Kars'ta frenleri boşalan İran plakalı tır yoldan çıkarak devrildi. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, bugün öğlenden sonra Digor Yolu bölge trafik kavşağında meydana geldi. İran'dan Gürcistan'a zift götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, frenlerinin boşalması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.