İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı.

Kars'ta karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza, Yeni Mahalle Turan Çelebi Caddesi'nde meydana gelendi. Karşıdan karşıya geçen vatandaşa otomobil çarptı. Kazada vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.


Daha sonra ambulansa alınan yaralı Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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