Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birisi yan yattı.

Kaza; Ortakapı Mahallesi Şehit Yusufbey Caddesi'nde meydana geldi. Şehit Yusufbey Caddesi'nde M.Ö. idaresindeki 36 AAC 579 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araçlara çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, sürücü M.Ö. çevredeki esnaflar ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Elinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücünün tedavisi olay yerinde yapıldı.

Öte yandan park halinde bulunan ve kazaya karışan araçlar çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.