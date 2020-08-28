Kars'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan 2 kişi ekiplerin seferber etti.

Edinilen bilgililere göre kaza Selim-Sarıkamış yolunda meydana geldi. Selim'den Kars'a seyir halindeki kamyonetle, aynı istikamette seyir halindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette bulunan 2 kişi kamyonet içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kamyonette sıkışan 2 kişiyi çıkarmak için seferber oldu. Kamyonette sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.