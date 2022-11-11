Kars'ta trafik kazası: 3'ü çocuk, 5 yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza Kars Merkez Mahallesi İsmail Aytemiz Caddesi'nde meydana geldi. Bir özel eğitim kurumuna ait ve içersinde özel öğrencileri ve öğretmenleri olan minibüs, başka bir minibüsle çarpıştı. Kazada 3 özel öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaban sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslara alarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan her iki minibüste de maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.