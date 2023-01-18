Kars'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede park halinde bulunan bir vinçin yanında duran B.G. (20)'ye henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle B.G. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan B.G.'ye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan B.G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

B.G.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.