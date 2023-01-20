Kars'ta Türk Müziği Korosu dinletisi yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Okulu Projesi çerçevesinde sanat müziğini canlı tutmak ve yeni nesile daha iyi tanıtmak amacıyla konser düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen dinletiye; Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Azerbaycan Baş Konsolosu Nuru Guliyev, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve daire amirlerimiz katıldı.

Türk Müziği Korosu'nun sahne aldığı etkinlikte seslendirilen eserler katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Okulu Projesi çerçevesinde sanat müziğini canlı tutmak ve yeni nesile daha iyi tanıtmak aktarmak hedefleniyor.