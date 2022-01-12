Kars'ta uçak seferlerine sis engeli

Kars'ta etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul ve Ankara'dan Kars'a gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının uçuşu karşılıklı olarak iptal edildi.

Kentte etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Yoğun sisten Ankara'dan Kars'a saat 09.35'de gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının THY7090 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul'dan saat 11.45'de gelmesi planlanan TK2714 sefer sayılışı uçuşu karşılıklı olarak iptal edildi.

Ayrıca İstanbul Sabiha Gökçen'den Kars'a saat 10.00'da gelmesi planlanan PEGASUS PC2590 sefer sayılı uçuş Erzurum Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Yönlendirilen uçuşun Erzurum'dan da saat 11.30'da kalkarak Kars'a gelmesi planlanıyor.