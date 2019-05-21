Kars'ta üniversite öğrencilerinden köy okuluna kütüphane

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri kurdukları ‘Yarını Aydınlat Kulübü' çerçevesinde hayata geçirdikleri projelerle minik öğrencilere umut oluyorlar.

Kafkas Üniversitesi ‘Yarını Aydınlat Kulübü', “İlmik İlmik Sevgi Örüyoruz” sosyal sorumluluk projesinin ardından “Köy Okullarına Kütüphane Yapımı” projesini de hayata geçirdiler.

KAÜ ‘Yarını Aydınlat Kulübü' Kulüp Danışman Hocası Dr. Öğretim Üyesi Uğur Akbaba, Kulüp Başkanı Mine Yıldırım, kulüp üyelerinden 30 kişilik ekip ile Selim Koyunyurdu İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane yapmak için kolları sıvadı.

Yaklaşık 30 kişilik ekiple işe koyulan üniversite öğrencileri, ilk önce kütüphane oluşturacakları sınıfı baştan aşağıya temizledi. Ardından boya ve tadilatları yapılan sınıfa, kütüphane raflarını oluşturdu, duvarları resimlerle süslediler. Yaklaşık 3 günde tamamlan kütüphanenin açılışını ise Okul Müdürü Vedat Kemer ile birlikte yaptılar.

Sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini İfade eden Yarını Aydınlat Kulübü Başkanı Mine Yıldırım, “Bugün burada Kafkas Üniversitesi Yarını Aydınlat Kulübü olarak yeni oluşturduğumuz kütüphanenin açılışını yaptık. Her kütüphane değişime ve yeniliğe kapılarını sonuna kadar açmıştır, açacaktır. Kitap eğitim gören insanlar için çok büyük bir kaynaktır. Bu amaç ve kaynağın gelecek nesillere ulaştırmak adına biz de burada sizlere bir kütüphane yaptık. Bu süreçte çalışmalarımızda bize destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Koyunyurdu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Vedat Kemer, “3 gün boyunca burada kütüphane yapmak için uğraştılar. İnşallah bizlerde, öğrencilerimizde yaptıkları bu kütüphanenin emeğini daha çok okuyarak verdikleri emeğin karşılığını ödemeye çalışırız. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarını Aydınlar Kulübü Kulüp Danışman Hocası Dr. Öğretim Üyesi Uğur Akbaba, Kütüphane'nin Koyunyurdu İmam Hatip Ortaokulu hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. Daha sonra açılışı yapılan kütüphane gezildi. Kütüphane'nin açılışının ardından üniversite öğrencileri, çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptı.

Kafkas Üniversitesi ‘Yarını Aydınlat Kulübü' Başkanı Mine Yıldırım, bu tür projeleri ara vermeden hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. Üniversite öğrencileri daha sonra Koyunyurdu Köyü'nden ayrıldı.