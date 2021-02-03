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Kars'ta uygunsuz araç parkına izin yok

Kars’ta trafik ekipleri gelişi güzel araç parklarına izin vermiyor.

Kars'ta trafik ekipleri gelişi güzel araç parklarına izin vermiyor. Kentte 33 araç sürücüsüne gelişi güzel parktan cezai işlem uygulandı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezine yük, eşya ve hayvan taşımacılığı yapmak için gelerek kontrolsüz şekilde park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.


Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ihlali bulunan 35 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapıldı. Ekipler, daha sonra 35 araç sürücüsüne gerekli uyarıları yaparak araçlarını bulundukları yerlerden kaldırmalarını sağladı.

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