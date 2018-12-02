Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars'ta polis, durumundan şüphelendiği 1 kişinin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir kişi durdurularak üzerinde arama yapıldı.

Narkotik ekiplerince, şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 paket halinde toplam 13 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu ise muhafaza altına alındı.

Öte yandan Polis şüpheli hakkında TCK-191 ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' suçu kapsamında adli işlem yaptı.