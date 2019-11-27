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Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars’ta polisin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Kars'ta polisin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Uyuşturucu tacirlerine üst üste darbe vuruyor.


Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Ç.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ç.E.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet 9 mm tabanca fişeği, 33 paket bandrolsüz kaçak sigara,7 küçük su şişesine doldurulmuş vaziyette kaçak alkol, ve 16 adet muhteviyatı belli olmayan hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ç.E. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.E. TCK-188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

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