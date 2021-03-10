Kars'ta uyuşturucu tacirleri yakalandı

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Iğdır yolu üzeri uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde bulunan H.Y. Van ilinden getirmiş olduğu 146.72 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilerek gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince gözaltına alınan H.Y.'nin yapılan sorgulamasının ardından polis düğmeye bastı. Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik genişletilen çalışmalar sonrasında düzenlenen operasyonda Kars'ta Ö.M., V.Ö. ile Van ilinde M.A. olmak üzere 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramada, 14 parça halinde 14.90 gram Metamfetamin daddesi ve tek parça halinde 51.20 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan toplam 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.